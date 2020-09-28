В Киришском районе ребенок на квадроцикле устроил ДТП на «встречке»

В Киришском районе ребенок на квадроцикле устроил ДТП на &#171;встречке&#187;
Квадроцикл. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти подросток на квадроцикле устроил ДТП на «встречке». Несовершеннолетний водитель получил травмы средней степени тяжести.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 27 сентября, на подъезде к деревне Могилево. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, по предварительным данным, 8-летний водитель квадроцикла выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он протаранил Volkswagen Passat, которым управляла 51-летняя женщина.

В результате аварии водитель квадроцикла госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Скандинавии» водитель погиб в перевернувшемся грузовике.

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дтп квадроцикл УГИБДД


 

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