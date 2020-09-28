Воспитанник «Зенита» Молчан будет играть за французский клуб

Стоимость перехода составила 1 миллион рублей.

Российский защитник «Енисея» Владислав Молчан будет играть за французский клуб «Кан». Об этом сообщает российский клуб в своем Instagram-аккаунте, пишет NevaSport.

Известно, что «Кан» заплатит за Молчана компенсацию в размере одного миллиона рублей. Футболист перешел в «Енисей» бесплатно в начале 2020 года и в пункте его договора был пункт о возможной схеме выкупа. Первый клуб Молчана получит 30% от суммы сделки.

Напоминаем, что Молчан в прошлом сезоне принял участие в молодежном первенстве России по футболу, в рамках которого 15 раз выходил на поле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун рассказал, как себя чувствует после матча с «Уфой». Футболист получил травму, его уносили с поля на носилках.