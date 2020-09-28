С комитета Смольного взыскали почти 7 тысяч рыб

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал городской комитет по природопользованию выпустить в Ладожское озеро и его притоки ровно 6 876 рыб.

Так, Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству пытается добиться возмещения последствий биологическим ресурсам региона. Согласно материалам дела, ущерб был нанесен озеру Долгое при очистке и гидротехническому обустройству водоема. Ответчиком выступает комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города, сотрудники которого не устранил последствия негативного воздействия на водоем.

Как сообщило Агентство бизнес новостей, в комитете Смольного в свою очередь считают, что восстановительными природоохранными мероприятиями должен заниматься подрядчик, курирующий работы по восстановлению указанного озера.

Арбитражный суд посчитал иск обоснованным. Теперь комитет по природопользованию обязан до конца текущего года единовременно выпустить в озеро почти 7 тыс. мальков сига.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Законодательное Собрание не захотело менять собственный регламент проведения заседаний. Изменения могли коснуться вопросов, которые включаются в повестку на определенное время.