В Петербурге задержали лжесотрудников банков

В Петербурге задержали лжесотрудников банков
При обыске изъяли 3,5 млн рублей. Фото: pixabay

Мошенники вводили в заблуждение россиян, чтобы заполучить их деньги.

Полицейские Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали мошенников, которые притворялись сотрудниками служб безопасности банков. Как стало известно gazeta.spb.ru, преступники похищали крупные суммы денег с банковских карт своих жертв из Северной столицы, Екатеринбурга и Кисловодска. Организатор схемы находился при этом в Украине.

Мужчина обзванивался россиян, вводил их в заблуждение, получая реквизиты банковских карт и коды. Затем он оплачивал заказы в интернет-магазинах, пункты выдачи которых находились на территории Санкт-Петербурга.

В ходе проведенных обысков изъяли 3,5 миллиона рублей. В результате было возбуждены уголовные дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученый с Тореза перевел «банковским мошенникам» 800 тысяч. Он рассказал, что ему на мобильный телефон с различных номеров поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками ПАО «Сбербанк России».

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