Жителя Гатчины осудили за матерное слово, выцарапанного на чужом автомобиле

Мужчина получил условный срок за свое хулиганство.

Житель Гатчины получил условный срок за повреждение чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба судов Ленинградской области.

Установлено, что 21-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похулиганить. Он достал отвертку и нацарапал ей бранное слово из трех букв на капоте автомобиля, стоявшего рядом с одним из домов. Затем мужчина три раза пнул по заднему правому крылу и заднему бамперу, в результате чего образовались вмятины.

Владелец машины, чтобы восстановить ее, потратил 31,7 тысяч рублей. В отношении хулигана возбудили уголовное дело, он признал свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что голкипер «Зенита» сбил квадрокоптер «хулиганов» во время тренировки.