Голкипер «Зенита» сбил квадрокоптер «хулиганов» во время тренировки

Голкипер «Зенита» сбил квадрокоптер «хулиганов» во время тренировки
Пережил ли дрон столь меткий удар - instagram.com/zenit_spb/

Футбольный клуб «Зенит» продемонстрировал фанатам ловкость вратаря «Зенит — 2» Николая Рыбикова, поразившего дрон точным ударом мяча.

В понедельник, 21 сентября, в официальном Instagram-аккаунте сине-бело-голубых появилось видео, которое сняли дети-хулиганы, желающие подглядеть за любимыми спортсменами во время тренировки. Поскольку просто так на «Газпром Арену» не попасть, юные фанаты прибегли к использованию технологий. В итоге, запущенный дрон направился прямиком к полю, попутно минуя трибуны. Однако, как только коптер приблизился к футболистам, Рыбиков сбил его, ударив по мячу. Позднее футболист подошел проверить, все ли в порядке с устройством, после чего видео прервалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанатскому движению «Зенита» исполнилось 40 лет. Напомним, что создание движения пришлось на 1980 год, когда «Зенит» стал бронзовым призером чемпионата СССР по футболу — это были первые награды петербургской команды.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" дрон тренировка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заметили нашествие рыжих слизней
Петербургские родители проверили качество горячего питания для школьников
Голкипер «Зенита» сбил квадрокоптер «хулиганов» во время тренировки
Белорусскую оппозиционерку Колесникову оставили под арестом
На проспекте Энгельса возле КАД «сложился» цементовоз — ...
Бабье лето пробудет в Петербурге до конца сентября
У пациентов, переболевших COVID-19, выявили необычное последствие
Сингапурские ученые напечатали на 3D-принтере еду