Голкипер «Зенита» сбил квадрокоптер «хулиганов» во время тренировки

Футбольный клуб «Зенит» продемонстрировал фанатам ловкость вратаря «Зенит — 2» Николая Рыбикова, поразившего дрон точным ударом мяча.

В понедельник, 21 сентября, в официальном Instagram-аккаунте сине-бело-голубых появилось видео, которое сняли дети-хулиганы, желающие подглядеть за любимыми спортсменами во время тренировки. Поскольку просто так на «Газпром Арену» не попасть, юные фанаты прибегли к использованию технологий. В итоге, запущенный дрон направился прямиком к полю, попутно минуя трибуны. Однако, как только коптер приблизился к футболистам, Рыбиков сбил его, ударив по мячу. Позднее футболист подошел проверить, все ли в порядке с устройством, после чего видео прервалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанатскому движению «Зенита» исполнилось 40 лет. Напомним, что создание движения пришлось на 1980 год, когда «Зенит» стал бронзовым призером чемпионата СССР по футболу — это были первые награды петербургской команды.