Пенсионерам дали рекомендации в связи с коронавирусом

Людям старше 60 лет посоветовали тщательно соблюдать меры предосторожности.

Роспотребнадзор дал рекомендации людям старше 60 лет в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает на сайте службы. Эксперты заявили, что пожилым гражданам стоит носить маски, часто мыть руки и избегать общественных мест, например, общественного транспорта в часы пик, магазинов и торговых центров.

Также пенсионерам стоит попросить помощи у родственников или соцработников, чтобы они выполняли за них часть обязанностей – покупка продуктов, оплачивать коммунальные услуги и другие товары.

При недомогании лучше всего не идти в больницу, а вызвать врача на дом, убеждены в службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрин предсказал новые ограничения по коронавирусу в России.