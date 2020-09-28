Пенсионерам дали рекомендации в связи с коронавирусом

Пенсионерам дали рекомендации в связи с коронавирусом
Пенсионерам стоит быть осторожнее. Фото: pixabay

Людям старше 60 лет посоветовали тщательно соблюдать меры предосторожности.

Роспотребнадзор дал рекомендации людям старше 60 лет в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает на сайте службы. Эксперты заявили, что пожилым гражданам стоит носить маски, часто мыть руки и избегать общественных мест, например, общественного транспорта в часы пик, магазинов и торговых центров.

Также пенсионерам стоит попросить помощи у родственников или соцработников, чтобы они выполняли за них часть обязанностей – покупка продуктов, оплачивать коммунальные услуги и другие товары.

При недомогании лучше всего не идти в больницу, а вызвать врача на дом, убеждены в службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрин предсказал новые ограничения по коронавирусу в России.

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