Эксперт оценил вероятность пессимистического сценария развития ситуации с COVID-19

Он убежден, что коронавирус ослабевает и переживать особо не о чем – ситуация под контролем.

Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что пессимистического сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией не будет. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что в стране достаточно резервных коек, так что помощь получать все нуждающиеся. Благодаря этому удастся избежать увеличения количества смертей. Врач добавил, что коронавирус ослабевает по мере распространения.

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев также говорил, что после октября будет постепенное снижение количества зараженных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу.