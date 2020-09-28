На Приморском сгорел дорогостоящий Cadillac

На Приморском сгорел дорогостоящий Cadillac
Дорогостоящий автомобиль сгорел средь бела дня. Фото: скриншот "Гугл.Карты"

По предварительным данным, никто не успел пострадать.

На Приморском проспекте сегодня, 28 сентября, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербург.

Cadillac горел под ЗСД, на место вызвали спасателей. Их прибыло девять человек – специалисты справились с возгоранием примерно за 15 минут. По предварительным данным, все остались живы.

Причины инциденты пока неизвестны. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перекресток у метро «Лиговский проспект» стоит в пробке из-за ДТП с каршерингом.

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cadillac пожар приморский проспект


 

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