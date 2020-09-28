Перекресток у метро «Лиговский проспект» стоит в пробке из-за ДТП с каршерингом

Днем в понедельник, 28 сентября, в центре Петербурга столкнулись два автомобиля, один из которых принадлежит каршеринговому сервису. Последний встал прямо на трамвайных путях.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка, у станции метро «Лиговский проспект». По словам пользователей, один участник аварии стоит на трамвайных путях, а второй — на правой полосе Лиговского проспекта.

Машины столкнулись примерно в половину второго, однако по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на три часа дня, движение на перекрестке все еще серьезно затруднено. Свободно лишь направление по Лиговскому проспекту в сторону набережной Обводного канала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Обводного канала три автомобиля собрали крупную пробку.