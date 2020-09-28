Во Всеволожске в ДТП с автобусом никто не пострадал

Во Всеволожске в ДТП с автобусом никто не пострадал
Все остались живы. Фото:pixabay.com

Виновника авария установить не удалось.

Во Всеволожске сегодня, 28 сентября, произошла авария с участием маршрутки. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Всеволожском проспекте – там столкнулись иномарка и маршрутка номер пять. Как именно все произошло – непонятно, виновник ДТП устанавливается.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Последствия аварии ликвидированы, движение тоже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перекресток у метро «Лиговский проспект» стоит в пробке из-за ДТП с каршерингом. По словам пользователей, один участник аварии стоит на трамвайных путях, а второй — на правой полосе Лиговского проспекта.

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