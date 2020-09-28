На Тихорецком проспекте автомобилист сбил пешехода

На Тихорецком проспекте автомобилист сбил пешехода
Место аварии на Тихорецком проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в понедельник вечером, 28 сентября, в Калининском районе.

Согласно предварительной информации правоохранителей, под колеса автомобиля на Тихорецком проспекте попал 59-летний пешеход. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждением с травмами средней тяжести. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

Свидетели аварии опубликовали фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На них видно, что наезд на пешехода был совершен на нерегулируемом переходе. Также, очевидцы сообщили, что из-за случившегося образовался транспортный затор со стороны Светлановского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сизова в ДТП пострадал самокатчик.

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