На Сизова в ДТП пострадал самокатчик: он в тяжелом состоянии

Пока что не удалось выяснить, кто виноват в инциденте.
В Приморском районе сегодня утром, 28 сентября, произошла авария с участием самокатчика. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Все случилось на проспекте Сизова – там столкнулись легковушка и мужчина, передвигающийся на самокате. Отмечается, что машина в этот момент ехала по тротуару, что и могло спровоцировать аварию. В результате горожанина госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.
Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Киришском районе ребенок на квадроцикле устроил ДТП на «встречке». В результате аварии водитель квадроцикла госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.