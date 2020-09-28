На Сизова в ДТП пострадал самокатчик: он в тяжелом состоянии

Пока что не удалось выяснить, кто виноват в инциденте.

В Приморском районе сегодня утром, 28 сентября, произошла авария с участием самокатчика. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Все случилось на проспекте Сизова – там столкнулись легковушка и мужчина, передвигающийся на самокате. Отмечается, что машина в этот момент ехала по тротуару, что и могло спровоцировать аварию. В результате горожанина госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Киришском районе ребенок на квадроцикле устроил ДТП на «встречке». В результате аварии водитель квадроцикла госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.