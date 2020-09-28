В Приморском районе сбили велосипедиста

В Приморском районе сбили велосипедиста
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Правоохранители выясняют причины дорожно-транспортного происшествия с участием велосипедиста, произошедшего вечером в понедельник, 28 сентября.

Информация об аварии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетели сообщили, что автомобиль сбил велосипедиста на пересечении Вербной и Афонской улиц.

Точные причины произошедшего неизвестны. На место аварии прибыли службы — дорожная полиция, а также скорая. В каком состоянии находится пострадавший владелец железного коня не сообщается. К счастью, как рассказали очевидцы, велосипедист остался жив.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске в ДТП с автобусом никто не пострадал. На Всеволожском проспекте столкнулись иномарка и маршрутка номер пять.

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