В Приморском районе сбили велосипедиста

Правоохранители выясняют причины дорожно-транспортного происшествия с участием велосипедиста, произошедшего вечером в понедельник, 28 сентября.

Информация об аварии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетели сообщили, что автомобиль сбил велосипедиста на пересечении Вербной и Афонской улиц.

Точные причины произошедшего неизвестны. На место аварии прибыли службы — дорожная полиция, а также скорая. В каком состоянии находится пострадавший владелец железного коня не сообщается. К счастью, как рассказали очевидцы, велосипедист остался жив.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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