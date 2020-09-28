Штурман разбившегося Ан-26 переписывался с дочкой за пару минут до трагедии

Вдова штурмана Алексея Остапенко, погибшего в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом рассказала о переписке мужа с дочерью.

Елена Остапенко сообщила ТСН, что дочь показала ей переписку с отцом, которая произошла прямо перед трагедией. Известно, что в своем сообщении Остапенко пообещал 7-летней дочери, что все будет хорошо. Женщина отметила, что ребенок слово чувствовал, что что-то должно произойти.

Напомним, Ан-26 потерпел крушение в Харьковской области в пятницу, 25 сентября, во время учебного полета. В настоящее время эксперты устанавливают, что могло стать причиной крушения.

Жертвами катастрофы стали 26 человек. Все они были летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Спастись удалось лишь одному студенту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выживший после крушения Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о катастрофе.