Разбитая витрина и бой со шваброй: подробности нападения на пиццерию на Загородном

Разбитая витрина и бой со шваброй: подробности нападения на пиццерию на Загородном
Нападавший разбил стекло, чтобы проникнуть внутрь. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге двое молодых людей напали на пиццерию на Загородном проспекте. Стали известны подробности инцидента.

Как сообщает 78.ru, двое пьяным молодых людей начали агрессивно себя вести – они разбили витрину пиццерии бутылкой. Официанты и посетители угомонили дебоширов, мужчины уехали. Через 20 минут злоумышленники вернулись. Заведение закрылось, но их это не остановило.

В результате злоумышленники разбили дверь и устроили внутри потасовку. Официанту пришлось обиваться от хулиганов со шваброй.

Прибывшие на место происшествия полицейские, забрали буянов в отделение.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Сети появились кадры нападения. Очевидцы при этом отмечали, что хулиганы были пьяны.

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