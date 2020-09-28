В Петербурге неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на пиццерию

В Петербурге неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на пиццерию
Нападавший разбил стекло, чтобы проникнуть внутрь. Фото: vk.com/spb_today

Вечер понедельника выдался тревожным для работников заведения общественного питания на Загородном проспекте из-за совершенного нападения.

В понедельник, 28 сентября, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» была опубликована видеозапись с нападением на пиццерию. На кадрах видно как работник заведения пытается общаться с одним из нарушителей общественно порядка через дверь, попутно сообщая, что агрессивных мужчин всего двое и они находятся под воздействием горячительных напитков.

Не совладав с эмоциями один из мужчин разбил стекло входной двери и попытался зайти в пиццерию. На этом видеозапись прервалась.

Отмечается, что пока на подмогу не прибыли сотрудники правоохранительных органов, официанты были вынуждены защищаться швабрами.

На какой почве произошла конфликтная ситуация — неизвестно. Отсутствует и информация о возможных пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Загребском пьяный мужчина напал на знакомого с ножом.

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