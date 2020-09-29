«Не ку-ку вообще»: водитель «Фольксвагена» устроил ДТП на пустом Коломяжском

Ранним утром во вторник, 29 сентября, на Коломяжском проспекте произошло «странное» ДТП, в котором никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД думают, что водитель был нетрезв.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Очевидец аварии написал, что мужчина на автомобиле «Фольксваген» каким-то образом влетел в припаркованный самосвал, хотя дорога была пустая.

Автор публикации поговорил с работавшим на месте сотрудником ДПС, он поделился мнением насчет аварии. По его словам, водитель мог быть под какими-то препаратами. «Он что-то не ку-ку вообще, по ходу на другой планете находится», — говорит правоохранитель.

Кроме того, сотрудник рассказал, что водитель умудрился сломать бардачок в служебной машине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе сбили велосипедиста.