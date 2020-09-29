В петербургских парках искали собачников-нарушителей

В Петербурге провели рейды в поисках владельцев собак, которые нарушают правила выгула домашних животных. Искали тех, кто не убирает за питомцами и не надевает на них намордники.

Об этом сообщает комитет по вопросам законности правопорядка и безопасности. Уточняется, что рейды провели в парке Александрино, Сосновке и Петровском парке.

Искали тех владельцев собак, которые не убирают за животными, а также не надевают намордники на собак, которые в холке выше 40 сантиметров.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге неизвестный проник в полицейский участок и выпустил служебных собак. Он открыл вольер с животными и убежал. За ним следом сбежали и две служебные собаки. Одну собаку полицейским удалось найти недалеко от здания полиции.