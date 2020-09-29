Супермаркет на Фонтанке пережил нападение двоих любителей пива

В продуктовом магазине в центре Петербурга задержали двоих мужчин, которые пытались украсть пиво и напали на управляющую.

Днем 28 сентября в сетевой продуктовый магазин на набережной реки Фонтанки зашли двое «покупателей», которые пытались пронести пиво мимо кассы. Однако они были замечены персоналом магазина. Когда их попытались остановить, между правонарушителями и персоналом произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин набросился на управляющую магазина.

Персонал магазина поспешил вызвать правоохранителей, которые прибыли на место и задержали нарушителей. После их передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшей сотруднице пришлось обратиться за медпомощью в травмпункт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте.