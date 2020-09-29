Против Турции и Венгрии в составе сборной России сыграют четыре игрока «Зенита»

Против Турции и Венгрии в составе сборной России сыграют четыре игрока «Зенита»
Сборная России по футболу. Фото: rfs.ru

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со стартовым составов игроков на предстоящие несколько матчей Лиги Наций.

Речь идет о двух октябрьских встречах. Россия сыграет со сборными Турции и Венгрии. Из сине-бело-голубых на участие в играх утвердили 4 спортсменов — Юрия Жиркова, Андрея Мостового, Артема Дзюбу и Вячеслава Караваева. Московский клуб «Спартак» отправит в расположение сборной Илью Кутепова и Александра Соболева. Полный состав был опубликован пресс-службой сборной.

Как сообщает «Матч.ТВ», наставник российской команды Станислав Черчесов не спешит активно включать в заявки новых футболистов. Тренер делает акцент на старичков, которые уже продолжительно время демонстрируют высококлассную игру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Черчесов ответил на вопрос, кого он видит в роли капитана сборной вместо Дзюбы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лига наций сборная россии стартовый состав


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин заявил, что отношения России и Белоруссии остаются прочными
Прокуратура попросила смягчить обвинение срочнику Шамсутдинову
В комитете по благоустройству задумались о сокращении количества соли на дорогах
В Петербурге более 20 тысяч зданий готовы к предстоящей зиме
В комитете по благоустройству рассказали о готовности техники и дворников к зиме
Amazon вернулась к съемкам сериала «Властелин колец»
На Просвещения «Лексус» протаранил «Жигули» проехав на красный свет
Против Турции и Венгрии в составе сборной России сыграют четыре игрока «Зенита»