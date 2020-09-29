Против Турции и Венгрии в составе сборной России сыграют четыре игрока «Зенита»

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со стартовым составов игроков на предстоящие несколько матчей Лиги Наций.

Речь идет о двух октябрьских встречах. Россия сыграет со сборными Турции и Венгрии. Из сине-бело-голубых на участие в играх утвердили 4 спортсменов — Юрия Жиркова, Андрея Мостового, Артема Дзюбу и Вячеслава Караваева. Московский клуб «Спартак» отправит в расположение сборной Илью Кутепова и Александра Соболева. Полный состав был опубликован пресс-службой сборной.

Как сообщает «Матч.ТВ», наставник российской команды Станислав Черчесов не спешит активно включать в заявки новых футболистов. Тренер делает акцент на старичков, которые уже продолжительно время демонстрируют высококлассную игру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Черчесов ответил на вопрос, кого он видит в роли капитана сборной вместо Дзюбы.