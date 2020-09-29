На Просвещения «Лексус» протаранил «Жигули» проехав на красный свет

На Просвещения «Лексус» протаранил «Жигули» проехав на красный свет
Место аварии на проспекте Просвещения. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло днем во вторник, 29 сентября, в Выборгском районе.

Согласно предварительной версии правоохранителей, 47-летняя женщина-водитель во время движения по регулируемому перекрестку врезалась в автомобиль ВАЗ 2107 под управлением 30-летнего мужчины. Водитель «Жигулей» получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи в тяжелом состоянии. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы случившегося опубликовали фотографии с места событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Один из комментаторов-пешеходов сообщил, что чудом не оказался под колесами «Лексуса», который не остановился на запрещенный сигнал светофора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «Фольксвагена» устроил ДТП на пустом Коломяжском.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборгский район дтп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин заявил, что отношения России и Белоруссии остаются прочными
Прокуратура попросила смягчить обвинение срочнику Шамсутдинову
В комитете по благоустройству задумались о сокращении количества соли на дорогах
В Петербурге более 20 тысяч зданий готовы к предстоящей зиме
В комитете по благоустройству рассказали о готовности техники и дворников к зиме
Amazon вернулась к съемкам сериала «Властелин колец»
На Просвещения «Лексус» протаранил «Жигули» проехав на красный свет
Против Турции и Венгрии в составе сборной России сыграют четыре игрока «Зенита»