На Просвещения «Лексус» протаранил «Жигули» проехав на красный свет

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло днем во вторник, 29 сентября, в Выборгском районе.

Согласно предварительной версии правоохранителей, 47-летняя женщина-водитель во время движения по регулируемому перекрестку врезалась в автомобиль ВАЗ 2107 под управлением 30-летнего мужчины. Водитель «Жигулей» получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи в тяжелом состоянии. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы случившегося опубликовали фотографии с места событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Один из комментаторов-пешеходов сообщил, что чудом не оказался под колесами «Лексуса», который не остановился на запрещенный сигнал светофора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «Фольксвагена» устроил ДТП на пустом Коломяжском.