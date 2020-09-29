В Ленобласти продезинфицировали остановки и детские площадки

Работники управления ветеринарии вновь взялись за профессиональное оборудование и отправились обеззараживать важные социальные объекты в Ленобласти.

Во вторник, 29 сентября, были проведены профилактические работы по дезинфекции, призванные предупредить распространение коронавирусной инфекции в регионе.

Обработка коснулась остановок общественного транспорта, детских площадок, входов в аптеки, банки, магазины и другие учреждения. Специалисты трудились сегодня в Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском и Тихвинском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отметим, что в качестве средства для дезинфекции используется 0,5% раствор препарата комицида. Он не представляет опасности для людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть переходит на постоянное отопление.