В Петербурге к берегу у «Лахта Центра» прибило мешок с расчлененным трупом

В Петербурге к берегу у «Лахта Центра» прибило мешок с расчлененным трупом
"Лахта Центр"Фото: https://vk.com/lakhtacenter

В Приморском районе вечер случайных свидетелей был омрачен обнаружением тела неизвестного погибшего, которое всплыло в мешке рядом с яхт-клубом «Лахта».

Происшествие произошло во вторник, 29 сентября. Очевидцы обратили внимание на странный пакет в заливе, который прибило к берегу. Внутри него было найдено отчлененное туловище человека. Информация о страшной находке сразу же была передана в экстренные службы. Правоохранители оперативно прибыли на место событий для выяснения деталей случившегося. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник в органах.

Пока что подробности трагедии только предстоит уточнить криминалистам. Кому принадлежало тело пока неизвестно.

Отметим, что случаи с так называемой «расчлененкой» в городе начали происходить с пугающей регулярностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновке обнаружили труп мужчины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
обнаружение приморский район расчлененное тело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученики 37 классов петербургских школ ушли на карантин из-за коронавируса
Голикова назвала основные причины распространения коронавируса в России
Московским школьникам продлили осенние каникулы
В Ленобласти вырастили рекордное количество грибов
Германия допускает введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным
В Петербурге может появиться сразу два памятника Чайковскому
На мосты через Неву установят новые светильники
В Петербурге к берегу у «Лахта Центра» прибило мешок с расчлененным трупом