В Петербурге к берегу у «Лахта Центра» прибило мешок с расчлененным трупом

В Приморском районе вечер случайных свидетелей был омрачен обнаружением тела неизвестного погибшего, которое всплыло в мешке рядом с яхт-клубом «Лахта».

Происшествие произошло во вторник, 29 сентября. Очевидцы обратили внимание на странный пакет в заливе, который прибило к берегу. Внутри него было найдено отчлененное туловище человека. Информация о страшной находке сразу же была передана в экстренные службы. Правоохранители оперативно прибыли на место событий для выяснения деталей случившегося. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник в органах.

Пока что подробности трагедии только предстоит уточнить криминалистам. Кому принадлежало тело пока неизвестно.

Отметим, что случаи с так называемой «расчлененкой» в городе начали происходить с пугающей регулярностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновке обнаружили труп мужчины.