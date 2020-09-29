Российский клуб хочет заполучить Хюсая

«Спартак» готов заплатить за футболиста 7 миллионов евро.

Московский футбольный клуб «Спартак» пытается добиться перехода защитника итальянского «Наполи» Эльсеида Хюсая. Об этом сообщает calciomercato.it.

Российская команда готова заплатить за игрока семь миллионов евро и предложить ему трехлетний контракт. Отмечается, что Хюсаю предлагают три миллиона евро за сезон. Напоминаем, что действующий контракт игрока истекает через год.

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отмечал, что не собирается комментировать трансферную политику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» примет решение об участии травмированных футболистов в матче со «Спартаком» за день до встречи.