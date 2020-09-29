«Зенит» примет решение об участии травмированных футболистов в матче со «Спартаком» за день до встречи

Генеральный директор петербургского клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, как проходит восстановление Сердара Азмуна, Малкома и Деяна Ловрена, получивших повреждения в матче с «Уфой» в субботу, 26 сентября.

К счастью, характер травм не вызывает больших беспокойств у игроков. Во вторник, 29 сентября, в общей группе к тренировкам приступила большая часть футболистов. Для некоторых зенитовцев однако были предусмотрены занятия по индивидуальному плану. Об этом сообщает NevaSport.

Медведев подчеркнул, что решения об участии в матчах в случаях травмирования обычно принимаются накануне игр. До этого за состоянием спортсменов внимательно следят медики и физиотерапевты, которые позднее приходят к соответствующим выводам.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» в рамках 10 тура Российской Премьер-лиги пройдет в субботу, 3 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» готов потратить 30 миллионов евро на трансфер Родриго де Пауля.