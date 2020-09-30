Названа норма чая в день без вреда здоровью

Далеко не любое количество чая в день можно выпить без вреда для здоровья. О норме напитка рассказал врач-эндокринолог Михаил Богомолов.

Так, без вреда для здоровья, по словам специалиста, взрослый человек в день может употреблять до 400 миллиграммов кофеина, сообщил он в беседе с «АиФ». Это вещество содержится и в чае, и в кофе, а также в коле, шоколаде, какао и энергетических напитках.

Специалисты предлагают для подсчета суточного потребления кофеина единицу КЕ как обозначение 100 миллиграммов кофеина.

В литре слабого чая содержится примерно одна такая единица, в чае средней крепости – две.

Специалист при этом поясняет: человеческий организм с чаем получает много полезных антиоксидантов, а сам напиток сложно передозировать.

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