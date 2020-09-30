Малознакомый «Руслан» изнасиловал петербурженку в гостях

Малознакомый «Руслан» изнасиловал петербурженку в гостях
Жительницу Невского района изнасиловали. Фото: pixabay.com

Поход в гости обернулся для жительницы Петербурга изнасилованием. На нее напал малознакомый мужчина, который представился Русланом.

По данным gazeta.spb.ru, в полицию с заявлением девушка обратилась накануне, 29 сентября, поздно вечером. По ее словам, она пришла в гости в квартиру на улице Бабушкина. Рано утром ее изнасиловали.

Злоумышленника вскоре смогли задержать в соседнем, Фрунзенском районе. Оказалось, что он уже был судим. Уголовное дело на него заводили и летом этого года за повреждение в Купчино иномарки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ломоносове арестовали извращенца, который пытался изнасиловать школьницу.

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