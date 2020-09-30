«Готов взорвать что угодно»: рецидивист решил «заминировать» Петербург

В Петербурге правоохранителям пришлось искать пьяного хулигана, который заявил, что готов взорвать любой объект в городе.

По данным gazeta.spb.ru, странный звонок по номеру «112» получили накануне, 29 сентября, в полночь.

Правоохранителям пришлось выяснить, где зарегистрирован абонент. В результате осмотрели дом на Софийской улице и прилегающую территорию.

Самого «анонима» задержали на улице Турку. Оказалось, ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о приговоре в отношении местного жителя, который «заминировал» аэропорт Пулково.