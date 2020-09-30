В Петербурге 15-летняя школьница попала в больницу после любви с 23-летним

В Петербурге правоохранители ищут местного жителя, который решил вступить в половую связь со школьницей. Девочка оказалась в больнице.

Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга. По данным gazeta.spb.ru. 15-летняя девочка была госпитализирована с травмами в удовлетворительном состоянии, ее отпустили домой после осмотра.

Оказалось, что она вступила в половую связь с малознакомым молодым человеком 23 лет. Теперь его ищет полиция.

Ранее gazeta.spb.ru писала том, что в Петербурге незнакомец пытался изнасиловать школьницу.