Двух школьниц откачивают в петербургских больницах после отравления таблетками

Двух школьниц откачивают в петербургских больницах после отравления таблетками
В Петербурге отравились две школьницы. Фото: Baltphoto

В Петербурге две школьницы попали в больницы после того, как отравились медикаментами.

По данным gazeta.spb.ru, инциденты произошли в Красносельском и Кировском районах. Обе девочки, одна 14-ти, другая – 16-ти лет, были госпитализированы накануне, 29 сентября, ночью.

У них диагностировали острое пероральное отравление. В больницу они попали в тяжелом состоянии. Установлено, что обе отравились медикаментами.

Известно также, что одна из девочек до отравления поссорилась с матерью – та застукала ее за курением в комнате.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге ищут молодого человека, который вступил в половую связь с несовершеннолетней.

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