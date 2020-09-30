Двухмесячный малыш едва не погиб после падения с пеленального стола в Петербурге

Двухмесячный малыш едва не погиб после падения с пеленального стола в Петербурге
Врачи спасают ребенка в Петербурге. Фото: pixabay.com

В Петербурге врачи спасают жизнь малыша, которому едва исполнилось два месяца. Он упал в пеленального столика и попал в больницу.

По данным gazeta.spb.ru, мальчика госпитализировали в Невском районе. У него диагностировали ушиб головного мозга и перелом свода черепа, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что за ребенком не уследили родители.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге в тяжелом состоянии были госпитализированы две школьницы, которые отравились медикаментами.

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