В Петербурге мошенник оставил женщину без денег, пообещав ей мопса

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Колпинский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Колпинский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

По данным следствия, обвиняемый разместил на сайте «Авито» объявление о продаже щенков мопса, но отдавать собак не собирался. На указанное предложение откликнулась покупательница из города Черногорска Республики Хакасии.

Как сообщили на сайте прокуратуры Петербурга, злоумышленник попросил женщину заплатить более 3 тыс. рублей за якобы пересылку щенка. Покупательница перевела деньги, а продавец сразу пропал.

Уголовное дело рассмотрит Колпинский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенник лишил продавцов «Юлы» и «Авито» товаров на 90 тыс. рублей.