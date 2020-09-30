В Кировском районе из припаркованной машины похитили бензорез

Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В понедельник, 28 сентября, около шести часов вечера в Кировском районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих злоумышленников, похитивших дорогой инструмент.

Во время патрулирования территории, росгвардейцы заметили на улице Подводника Кузьмина двоих граждан, тащивших бензорез. Обратив внимание на автомобиль стражей порядка, они попытались скрыться. Это привлекло внимание сотрудников Росгвардии, и они остановили мужчин для проверки документов.

Выяснилось, что один из них ранее был судим за кражу и грабеж. Кроме того, подозрительные прохожие не могли объяснить, откуда у них бензорез. Немногим позже правоохранители установили, что инструмент стоимостью 40 тысяч рублей был похищен из салона «Газели», припаркованной на проспекте Народного Ополчения. Теперь «дельцам» грозит уголовное наказание.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенник под видом продажи мопса обманул женщина на деньги.