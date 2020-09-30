Дзюба, Семак и «Зенит» признаны лучшими сезона 2019/2020

Дзюба, Семак и &#171;Зенит&#187; признаны лучшими сезона 2019/2020
"Зенит" признан лучшей командой минувшего сезона. Фото: ФК "Зенит"

Исполком Российского футбольного союза определил лучшего футболиста, тренера и команду минувшего сезона. Во всех номинациях награда досталась петербургскому «Зениту».

Так, лучшим футболистом был признан капитан сборной РФ нападающий Артем Дзюба, который сыграл в сезоне 28 матчей, забил 17 голов и имеет в запасе 14 результативных передач.

Как сообщили в официальном Telegram-канале РФС, Сергей Семак получил награду лучшего тренера, под руководством которого клуб из Северной столицы выиграл не только чемпионат, но и Кубок и Суперкубок РФ. А сам «Зенит» признан лучшей командой минувшего сезона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» примет решение об участии травмированных футболистов в матче со «Спартаком» за день до встречи. За состоянием спортсменов внимательно следят медики и физиотерапевты.

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"Зенит" артем дзюба семак


 

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Дзюба, Семак и «Зенит» признаны лучшими сезона 2019/2020