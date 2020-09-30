«СКА обыграл «Сибирь» со счетом 6:4

В среду, 30 сентября, петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над «Сибирью» на выездном матче в Новосибирске.

Финальный счет составил 6:4. Об удачном реванше уведомила пресс-служба петербургских хоккеистов на официальной странице клуба «Вконакте». «Это победа! Это камбэк!», — написали представители СКА. Отметим, что армейцы «разошлись» на 33-й минуте, когда противники загнали в их ворота уже две шайбы.

Зато спустя еще десять минут спортсмены Северной столицы совершили три успешные атаки на ворота оппонентов и тут Новосибирску не помогла даже еще одна шайба на 44-й минуте матча. В довершение, на 52-й и 60-й минутах Антон Белов и Миро Аалтонен уверенно забрали победу у «Сибири».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 25 сентября СКА уступил «Ак Барсу» со счетом 2:3.