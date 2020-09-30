Самолет рейса «Анталья» — «Петербург» экстренно приземлился в Сочи

Самолет вылетел в Петербург из Сочи в 20:45. Фото: pixabay.com

Самолет вылетел в Петербург из Сочи в 20:45. Фото: pixabay.com

Борт из Турции прибудет в воздушную гавань Северной с столицы с задержкой из-за вынужденной посадки в Сочи.

Об экстренной посадке стало известно из сообщения Telegram-канала «Мегаполис». Сообщается, что причиной вынужденной посадки в Сочи стало ухудшения самочувствия одного из пассажиров — маленького ребенка.

Речь идет о рейсе EO — 1834 авиакомпании Pegas Fly. Самолет должен был приземлиться в Петербурге в 20:50, но вместо этого прилетит с опозданием на 3 часа — в 23:40.

Официальных комментариев от авиаперевозчика по поводу инцидента пока не поступало.

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