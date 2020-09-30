Спасатели отправились на поиски заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

Спасатели отправились на поиски заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
Эльбрус. Фото: Pixabay

Двое покорителей вершин заблудились на Эльбрусе во время восхождения и попросили о помощи.

В среду, 30 сентября, в Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии поступил сигнал о двух заплутавших альпинистах из Мытищ, которые просят о спасении. Известно, что заблудившиеся находятся в настоящее время на высоте 4,8 тысяч метров на горе Эльбрус.

На спасение были оперативно отправлены четверо специалистов личного состава Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отметим, что ранее в среду о помощи попросили два альпиниста из Набережных Челнов. Они в свою очередь обратились к спасателям, находясь на вершине 5,2 тысяч метров. Причиной для обращения стало резкое ухудшение самочувствия одного из участников восхождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпиниста из Петербурга завалило камнями в Приэльбрусье.

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