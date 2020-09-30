«Краснодар» впервые попал в групповой этап Лиги Чемпионов

«Краснодар» впервые попал в групповой этап Лиги Чемпионов
"Краснодар" поборется за кубок ЛЧ. Фото: pixabay.com

Российский футбольный клуб «Краснодар» дважды обыграл греческий ПАОК и обеспечил себе выход в группой этап Лиги Чемпионов.

В среду, 30 сентября, состоялся второй матч раунда плей-офф ЛЧ. Игра прошла в Салониках и завершилась уверенной победой «быков» со счетом 2:1.

Счет открыть удалось лишь на 73 минуте — тогда отличился игрок ПАОК Иоаннис Михайлидис, забив в свои же ворота. Уже через 4 минуты еще одному греческому футболисту Омару Эль-Кадурри удалось сравнять счет. Однако уже на 78 минуте был снова забит гол. На этот раз ворота соперника поразил нападающий «Краснодара» Реми Кабелл.

Напомним, первый матч между командами состоялся 22 сентября. Он также закончился со счетом 2:1 в пользу клуба из России.

Примечательно, что «Краснодар» оказался в групповом этапе Лиги Чемпионов впервые за всю историю существования клуба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дзюба, Семак и «Зенит» признаны лучшими сезона 2019/2020.

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"Краснодар" групповой этап лига чемпионов


 

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