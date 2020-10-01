Боеспособность России назвали максимальной со времен холодной войны

Боеспособность России назвали максимальной со времен холодной войны
Прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Боеготовность российских войск назвали максимальной за последние десять лет военные эксперты стран Запада.

По данным доклада института стратегических исследований в Лондоне, благодаря реформам и инвестициям армия страны достигла небывалой мощи. Значительные улучшения отмечены в ядерном арсенале и ВКС. Как сообщило агентство Bloomberg, прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным.

Эксперты также отметили, что сейчас армия России наиболее боеспособна со времен Холодной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поставил подпись под документом о начале осеннего призыва в армию. Текст указа был опубликован на официальном сайте Кремля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
армия россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам пообещали теплый октябрь
В Ганнибаловке спасатели почти час тушили вспыхнувшую дачу
В России пока не будут штрафовать за нечипированных животных
Рейс Анталья — Петербург экстренно сел в Сочи из-за плохого ...
Боеспособность России назвали максимальной со времен холодной войны
Во время пожара в деревенском доме в Ленобласти нашли труп
В Пулково в августе пассажиропоток снизился почти в два раза
В Петербурге первый день октября пройдет без существенных осадков