Боеспособность России назвали максимальной со времен холодной войны

Боеготовность российских войск назвали максимальной за последние десять лет военные эксперты стран Запада.
По данным доклада института стратегических исследований в Лондоне, благодаря реформам и инвестициям армия страны достигла небывалой мощи. Значительные улучшения отмечены в ядерном арсенале и ВКС. Как сообщило агентство Bloomberg, прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным.
Эксперты также отметили, что сейчас армия России наиболее боеспособна со времен Холодной войны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поставил подпись под документом о начале осеннего призыва в армию. Текст указа был опубликован на официальном сайте Кремля.