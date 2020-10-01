Боеспособность России назвали максимальной со времен холодной войны

Прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Боеготовность российских войск назвали максимальной за последние десять лет военные эксперты стран Запада.

По данным доклада института стратегических исследований в Лондоне, благодаря реформам и инвестициям армия страны достигла небывалой мощи. Значительные улучшения отмечены в ядерном арсенале и ВКС. Как сообщило агентство Bloomberg, прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным.

Эксперты также отметили, что сейчас армия России наиболее боеспособна со времен Холодной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поставил подпись под документом о начале осеннего призыва в армию. Текст указа был опубликован на официальном сайте Кремля.