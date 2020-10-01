Антициклон задержал в Петербурге «бабье лето»

Антициклон задержал в Петербурге &#171;бабье лето&#187;
Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В Северной столице сегодня будет тепло и солнечно. По прогнозам синоптиков, день пройдет без осадков.

Как рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook, в четверг, 1 октября, синоптическую ситуацию в городе продолжит формировать северо-западная периферия обширного антициклона. Небо затянут облака, но дождей не прогнозируется. Температура воздуха останется на 3-4 градуса больше своей обычной климатической нормы.

Столбики термометров поднимутся до 17-19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург побил рекорд по числу активных больных коронавирусом. Специалисты считают, что это и есть «вторая волна».

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