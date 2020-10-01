Петербург побил рекорд по числу активных больных коронавирусом

Петербург побил рекорд по числу активных больных коронавирусом
В Петербурге продолжает распространяться коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице побит рекорд июня по числу активных случаев коронавируса. Специалисты считают, что это и есть «вторая волна».

По словам проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова, в настоящее время число активных больных Covid-19 в городе составляет 10 997. Как сообщило Агентство бизнес новостей, рост идет с 4 июля.

Специалист отметил, что предыдущий максимум был достигнут 9 июня, когда инфицированных Covid-19 было 10 619. Затем началось снижение и и к 4 июля был достигнут минимум в 4197 активных случаев.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты спрогнозировали возможный выход на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

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