Стало известно, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу

Эксперты спрогнозировали возможный выход на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что выход на плато может состояться уже через несколько недель. При этом специалист выразила надежду на то, что показатель суточного прироста инфицированных не будет превышать 9 тысяч человек.

Также, было добавлено, что ситуация с заболеваемостью прежде всего зависит от самих россиян. Чем внимательнее люди будут относиться к мерам предосторожности, тем благоприятней будет эпидемиологическая обстановка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге количество госпитализированных пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось на 12%. В стационары вновь активно поступают больные.