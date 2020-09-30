Стало известно, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу

Стало известно, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу
Коронавирус в Петербурге. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Эксперты спрогнозировали возможный выход на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что выход на плато может состояться уже через несколько недель. При этом специалист выразила надежду на то, что показатель суточного прироста инфицированных не будет превышать 9 тысяч человек.

Также, было добавлено, что ситуация с заболеваемостью прежде всего зависит от самих россиян. Чем внимательнее люди будут относиться к мерам предосторожности, тем благоприятней будет эпидемиологическая обстановка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге количество госпитализированных пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось на 12%. В стационары вновь активно поступают больные.

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