Шесть петербургских ТЦ проверят на соблюдение санитарных норм в условиях пандемии COVID-19

Шесть петербургских ТЦ проверят на соблюдение санитарных норм в условиях пандемии COVID-19
Фото: pixabay.com

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверят шесть торговые комплексов города на соблюдение требований санитарной безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Инспекция состоится в четверг, 1 октября. Под пристальное внимание работников ККИ попадут торговые центры в Центральном, Красногвардейском, Приморском, Колпинском и Петродворцовом районах. Большинство ТРК уже проходили проверки и в них были замечены нарушения.

Отметим, что на сегодняшний день по основным требованиям сотрудники ТЦ должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, представители комитета будут проверять наличие QR-кода и соответствие фактической деятельности с заявленной в оном. В ряде случаев штрафы за нарушение правил могут достигать миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ освободил 65 тысяч квадратных метров незаконно используемой городской земли на Пулковском шоссе.

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