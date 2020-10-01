Возле ж/д станции Воздухоплавательный Парк у мужчины нашли 130 грамм амфетамина

Вблизи железнодорожной станции Воздухоплавательный Парк в Северной столице задержали мужчину, у которого при обыске выявили более 130 грамм психотропного вещества.

Транспортные полицейские разыскивали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков и задержали 30-летнего петербуржца для проверки документов и личного досмотра. В наружном кармане куртки правоохранители нашли девять свертков из липкой ленты, внутри которых находилось твердое вещество. Экспертиза показала, что это были 4 грамма амфетамина.

Стражи порядка установили, что безработный петербуржец покупал наркотические вещества в интернете и перепродавал, делая «закладки». По месту жительства подозреваемого нашли весы, упаковку и пакет с белым порошком, оказавшимся амфетамином массой более 130 грамм, что определяется как крупный размер. Мужчине грозит тюремный срок до 20 лет и штраф до миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским школьникам рассказали о вреде наркотиков.