Возле ж/д станции Воздухоплавательный Парк у мужчины нашли 130 грамм амфетамина

Возле ж/д станции Воздухоплавательный Парк у мужчины нашли 130 грамм амфетамина
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт психотропных средств». Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Вблизи железнодорожной станции Воздухоплавательный Парк в Северной столице задержали мужчину, у которого при обыске выявили более 130 грамм психотропного вещества.

Транспортные полицейские разыскивали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков и задержали 30-летнего петербуржца для проверки документов и личного досмотра. В наружном кармане куртки правоохранители нашли девять свертков из липкой ленты, внутри которых находилось твердое вещество. Экспертиза показала, что это были 4 грамма амфетамина.

Стражи порядка установили, что безработный петербуржец покупал наркотические вещества в интернете и перепродавал, делая «закладки». По месту жительства подозреваемого нашли весы, упаковку и пакет с белым порошком, оказавшимся амфетамином массой более 130 грамм, что определяется как крупный размер. Мужчине грозит тюремный срок до 20 лет и штраф до миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским школьникам рассказали о вреде наркотиков.

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Возле ж/д станции Воздухоплавательный Парк у мужчины нашли 130 грамм амфетамина
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