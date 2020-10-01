Под колесами Toyota на Маршала Блюхера умерла пенсионерка

В Петербурге в Калининском районе погибла женщина-пешеход. На нее наехала иномарка.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла в четверг, 1 октября, на проспекте Маршала Блюхера.
По предварительным данным, женщина лет 60-65 вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате она попала под колеса автомобиля и скончалась.
Ранее gazeta.spb.ru писала о другом смертельном ДТП. В Ленинградской области пенсионер на мопеде врезался в легковой автомобиль. Пострадавший водитель мопеда оказался в больнице, где в итоге скончался.