Под колесами Toyota на Маршала Блюхера умерла пенсионерка

В Петербурге в Калининском районе погибла женщина-пешеход. На нее наехала иномарка.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла в четверг, 1 октября, на проспекте Маршала Блюхера.

По предварительным данным, женщина лет 60-65 вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате она попала под колеса автомобиля и скончалась.

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Ранее gazeta.spb.ru писала о другом смертельном ДТП. В Ленинградской области пенсионер на мопеде врезался в легковой автомобиль. Пострадавший водитель мопеда оказался в больнице, где в итоге скончался.