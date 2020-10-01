Названы общественные пространства в Петербурге, которые можно посетить этой осенью

Общественные пространства доступны не только летом, но и зимой. Фото: vk.com/ppparkru

Общественные пространства доступны не только летом, но и зимой. Фото: vk.com/ppparkru

Горожане соскучились по отдыху на свежем воздухе после режима самоизоляции.

В Санкт-Петербурге появилось сразу несколько новых общественных пространств. Эксперты составили наиболее интересные из них, среди которых оказались Никольские ряды, площадка К-30 на Васильевском острове, Kino Corner от «Ленфильма», модный «Остров фортов» и обновлённый Приморский парк Победы. Об этом пишет Peterburg2.

В Приморском парке Победы предлагают сходить на различные мероприятия, поесть мороженое или выпить кофе. Фуд-маркет будет работать не только в теплое время года, но и зимой. Также в холода планируется открытие большого катка.

Во внутреннем дворе Никольских рядов появилось общественное пространство, в котором есть скамейки, зона коворкинга, а также летние кафе. Зимой там пройдет рождественская ярмарка.

В музейно-исторический парк «Остров фортов» можно не только погулять, но также заняться спортом. Что касается пространства К-30, то оно будет открыто только летом. Там проходили концерты и вечеринки, а что будет происходить зимой – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что старые котельные в Петербурге переделают в общественные пространства.