Старые котельные в Петербурге переделают в общественные пространства

В Петербурге землю в жилых районах, на которой стоят устаревшие котельные, отдадут под строительство новых общественных пространств, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Петербургские власти хотят реконструировать построенные в середине прошлого века котельные, а некоторые из них снести, переключив на монополистов, которые занимаются поставками тепла.

По словам градоначальника, это позволит сэкономить средства и освободить внутри жилых кварталов территории, которые как раз и будут отводиться под общественные пространства.

Он подчеркнул, что для начала Смольный поставил задачу достичь 25% экономии за счет замены теплоисточника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кузнечный рынок хотят превратить в современное гастрономическое пространство. АРИК уже приступило к работе над концепцией развития территории.