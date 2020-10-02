Пенсионерка с проспекта Стачек перевела «сотрудникам банка» 1 млн рублей

Пожилая жительница Кировского района Ленобласти стала жертвой банковских мошенников, которые по телефону представились как «сотрудники банка».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на протяжении нескольких дней в конце сентября мошенники звонили 66-летней петербурженке и утверждали, что кто-то пытается списать средства с ее банковского счета. Для того, чтобы предотвратить новые списания, злоумышленники убедили жертву перевести имеющиеся деньги на другой счет, указанный ими.

Пенсионерка поверила незнакомцам и перевела более одного миллиона рублей через терминал на проспекте Стачек. Женщина узнала, что ее обманули, лишь после того, как рассказала об этом соседям. Они и настояли на обращение в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что напуганный пенсионер с Кораблестроителей перевел мошенникам два миллиона.