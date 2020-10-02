Трое гастарбайтеров похитили мужчину в Петербурге и заперли в бытовке ради 127 тысяч

В Петербурге задержали гастарбайтеров, которые похитили соотечественника, избили его и требовали вернуть долг.
Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в конце сентября.
Очевидцы рассказали полиции, что видели, как на Дегтярной улице трое избили мужчину и силой посадили его в машину. Правоохранители объявили план «Перехват» и через три часа выяснили, что злоумышленники успели доехать до Всеволожска. Там в коттеджном поселке они заперли свою жертву в строительном вагончике.
Оказалось, что 23-летнего гражданина одной из стран Средней Азии били соотечественники, с которыми он подрабатывал на стройке, и требовали 127 тысяч в счет его долга.
Пострадавшему понадобилась помощь.
По статье «Вымогательство» возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге под суд отправят вымогателей и похитителей людей.